TFF ve MHK'dan hakem kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında kim düdük çalacak?

NTV Spor'da yer alan habere göre; Dev maç için hakem tartışmaları sürerken TFF ve MHK'dan karar çıktığı öne sürüldü. Fenerbahçe bir süredir derbi için yabancı orta hakem talebini dile getirirken, dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusuydu. Sabah'ın haberine göre TFF ve MHK bu konuyla ilgili kararını verdi.