TFF Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Türkiye’nin yeni kadrosunda kimler var?

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesi beklenen aday kadro açıklandı. “Türkiye Milli Takımı kadrosu ne zaman açıklanacak?”, “Montella kimleri çağırdı?”, “Yeni isimler kimler?” ve “Milli Takım’da hangi futbolcular yer aldı?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 29 kişilik aday kadroda deneyimli isimlerin yanı sıra dikkat çeken yeni oyuncular da yer aldı.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANDI?

A Milli Futbol Takımı’nın yeni aday kadrosu 18 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadro, Türkiye’nin UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde duyuruldu.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NIN YENİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Takım’ın 29 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler:

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Savunma:

Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Orta saha:

Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet:

Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün



MİLLİ TAKIMA İLK KEZ ÇAĞRILAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Vincenzo Montella’nın açıkladığı kadroda dört futbolcu ilk kez A Milli Takım daveti aldı.

İlk kez milli takım aday kadrosuna giren isimler:

Adil Demirbağ

Bartuğ Elmaz

Melih Kabasakal

İlhan Fakılı

oldu.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında şu karşılaşmalara çıkacak:

25 Eylül 2026 Cuma

Türkiye - Fransa

Saat: 21.45

Yer: Kocaeli

28 Eylül 2026 Pazartesi

Türkiye - İtalya

Saat: 21.45

Yer: Bursa

2 Ekim 2026 Cuma

Belçika - Türkiye

Saat: 21.45

5 Ekim 2026 Pazartesi

İtalya - Türkiye

Saat: 21.45



MONTELLA’NIN KADRO TERCİHLERİNDE HANGİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ?

Kadrodaki en dikkat çekici noktalar arasında genç oyuncuların sayısının artması ve Avrupa’da forma giyen futbolcuların ağırlığı bulunuyor.

Arda Güler, Can Uzun, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimler kadroda yer alırken, yeni çağrılan oyuncular da A Milli Takım seviyesinde kendilerini gösterme fırsatı yakalayacak.

ARDA GÜLER VE KEREM AKTÜRKOĞLU KADRODA VAR MI?

Evet. Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Fenerbahçe’de oynayan Kerem Aktürkoğlu A Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

Her iki futbolcu da Montella döneminde milli takımın önemli hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

MİLLİ TAKIM KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aday kadroya çağrılan futbolcuların 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanması planlanıyor.

Milliler ilk antrenmanını aynı gün saat 18.00’de gerçekleştirecek.