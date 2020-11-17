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TFF ile beIN SPORTS anlaştı! Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Süper Lig'de yayın krizi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür ederim, hayırlı olsun"

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