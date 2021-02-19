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TFF açıkladı! Süper Lig hakemi korona oldu

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

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TFF'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

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