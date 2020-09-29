Tezgahlarda palamut bolluğu: Bu paraya bir daha bu balık düşmez

Balıkçı Hamza Köksoy ise palamutun bollaşmasını beklediklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Köksoy, "Palamutta bolluk var. Biz de bunu bekliyorduk zaten. İnşallah daha da bol olur, hem vatandaş bol balık yer, hem de biz bol balık satarız. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.