Tezgahlar doldu gözler hamside! İşte son fiyatlar

Balıkçı İmdat Loloğlu, sezonun iyi gittiğini belirterek, "Şu anda sezon iyi gidiyor. Tezgahlarda her türlü balığı bulmak mümkün. Vatandaşlar şu anda en çok palamut tüketiyor. Fiyatlar vatandaşın alım gücüne göre de gayet normal. Palamut 10 liranın altına düşmez, düşerse balıkçılar zarar eder” dedi.