Tevfik Göksu İBB oturumdan konuşurken elektrikler kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 3’üncü oturumunda, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun söz aldığı sırada toplantı salonunda elektrikler kesildi.

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İBB Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda söz alan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB yönetimini eleştirdi. Söz konusu açıklamalar sırasında salonda elektrikler kesildi ve Göksu’nun konuşması yarıda kaldı.

“Elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez”

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, “Hakikatleri duymaya CHP alışamadı. Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz.” dedi.