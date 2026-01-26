Testi pozitif çıkmıştı! Timur Savcı Teşkilat dizisinden çıkarıldı...

EŞREF RÜYA'DA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur devam eden Teşkilat dizisinin ekibi bundan böyle faturalarını TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden kesecek. TRT cephesinde bu yönde değişiklikler yaşanırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aynı yapım şirketine ait olan Eşref Rüya dizisinde şu ana kadar herhangi bir jenerik ya da yapımcı değişikliği görülmedi.