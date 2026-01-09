Test sonucu sonrası Aleyna Tilki'nin avukatından yanıt geldi...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ile saç örnekleri vererek serbest bırakılmıştı. Savcılık dosyasına giren ATK raporunda, Tilki'nin uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıktığı ve esrar kullandığı tespit edilmişti. Bu gelişme magazin gündemini sarsarken, Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere'den açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Tilki ifadesi ve ATK’da saç ve kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik ATK’da yapılan testinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi. Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Avukat Kızıldere, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır.