Test sonucu pozitif çıkan Reymen'den ilk açıklama!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'tan yeni açıklama geldi. Aktaş, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaptırdığı uyuşturucu testi sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

İstanbul’da ünlülere ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında birçok ismin adı geçmişti.

Bu isimlerden biri de Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş oldu.

Gözaltına alınan Yusuf Aktaş’a yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Çıkan test sonuçlarının doğru olmadığını söyleyen Reynmen, Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.” ifadelerini aktarmıştı.

