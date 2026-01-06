BIST 11.746
DOLAR 43,05
EURO 50,55
ALTIN 6.186,41
HABER /  GÜNCEL

Test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu

Test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlaşmaları ortaya çıkan yapımcı Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu.

Abone ol

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda birçok isim gözaltına alındı. Bu kapsamda ünlü haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci 17 Aralık günü tutuklandı. Telefonu inceleme altına alınan Cebeci'nin telefonundan ünlü yapımcı Timur Savcı ile mesajlaşmaları çıktı. Uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkmasının ardından Timur Savcı da gözaltına alınmıştı.

"THC'Mİ UNUTMA, UP OLMAK İSTİYORUM"

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

KANINDA KOKAİN BULUNDU

Gözaltına alınan Timur Savcı, 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği vermişti. Beklenen sonuçlar çıktı. Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da narenciye paketleme tesisinde yangın! 60 kişi tahliye edildi acı haber geldi
Hatay'da narenciye paketleme tesisinde yangın! 60 kişi tahliye edildi acı haber geldi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belgenin incelemede olduğunu bildirdi
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belgenin incelemede olduğunu bildirdi
Mert Günok Fenerbahçe'ye dönüyor! Bomba takas iddiası
Mert Günok Fenerbahçe'ye dönüyor! Bomba takas iddiası
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir
Tunç Soyer'e tahliye! Kooperatif davasında ara karar açıklandı
Tunç Soyer'e tahliye! Kooperatif davasında ara karar açıklandı
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Şikayet yağdı denetim başladı! Fahiş fiyatlar harekete geçirdi
Şikayet yağdı denetim başladı! Fahiş fiyatlar harekete geçirdi
Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı:"Başkası kurtarmaz"
Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı:"Başkası kurtarmaz"