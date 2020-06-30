Tesla Cybertruck yüzebilecek mi? Elon Musk iddialı konuştu
Tanıtıldıktan sonra pek çok konsept çalışma ile gündeme gelen Tesla Cybertruck ile ilgili Elon Musk'tan ilginç bir iddia geldi.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk şirketin ilk pick up modeli olan Cybertruck ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
112
Söz konusu modelin amfibik özelliklere sahip bir konsept çalışmasına yorum yapan Musk "Bence bunu yapabiliriz" şeklinde bir cevap verdi.
212
Musk geçtiğimiz aylarda Cybertruck'ın suda bir süre yüzebileceğini iddia etmişti. Ancak bu aracın amfibik özelliklere sahip olduğu anlamına gelmiyor.
312
Tesla ilk elektrikli pickup modelini 2019’un son aylarında tanıtmıştı. İşte 2021 sonunda seri üretime geçmesi beklenen modelin özellikleri…
412