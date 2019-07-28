HABER /  EKONOMİ

TESK'ten konut kredi faizlerinin düşürülmesini talep etti

TESK'ten konut kredi faizlerinin düşürülmesini talep etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için konut fiyatlarının ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen piyasaların düzelebilmesi için konut sektöründe fiyatların düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomide alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunun altını çizen Palandöken, konut kredi faizlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Palandöken, stoktaki konutların uygun fiyata satışının sağlanması gerektiğine işaret ederek, "İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Fiyatlarının yarıya düştüğünü iddia ederek 2 milyon liraya kadar ev satmaya çalışan firmalar var.  Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli. Gayrimenkul fiyatları aşağı çekilirse 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta 2 futbolcuya yol göründü
Beşiktaş'ta 2 futbolcuya yol göründü
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı
11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı
11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Damat kayınpederi tarafından bıçaklandı!
Damat kayınpederi tarafından bıçaklandı!
Gürcistan'da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü
Gürcistan'da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü
Diego Godin: Ronaldo insanlara saygı duymuyor
Diego Godin: Ronaldo insanlara saygı duymuyor
Mersin'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
Mersin'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor TC ile MEB aolweb açık lise sonuç sorgulama
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor TC ile MEB aolweb açık lise sonuç sorgulama
Yorumlar