TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi ve oyuncuları herkes tarafından çok sevildi. MİT destekli ilk dizi olmasıyla ön plana çıkan Teşkilat henüz yayımlanmadan tanıtım videolarıyla dahi çok izleniyordu. Yayımlanmaya başlayınca ise zirveye oturdu. Teşkilat'ın oyuncuları da beğenileri kaptı.