Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı'dan bakın ne istedi olay gönderme
Teşkilat dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul'un Şeyma Subaşı'dan isteği olay oldu. Espirili gönderme dillere düştü.
TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi ve oyuncuları herkes tarafından çok sevildi. MİT destekli ilk dizi olmasıyla ön plana çıkan Teşkilat henüz yayımlanmadan tanıtım videolarıyla dahi çok izleniyordu. Yayımlanmaya başlayınca ise zirveye oturdu. Teşkilat'ın oyuncuları da beğenileri kaptı.
Dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul ise özel hayatıyla da merak edilir oldu. Sosyal medya hesapları takipçileri tarafından gözlem altına alınan Ertuğrul'un bir göndermesi ise çok konuşuldu.
Çağlar Ertuğrul, Şeyma Subaşı'na olay bir gönderme yaptı. Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisinin kendisi için uçak kapattırmasıyla uzun süre gündemde konuşuldu.
Ünlü fenomenin sevgilisi Mohammed Alsalouissi, özel jet bulamayınca Şeyma Subaşı ve kızı Melisa için ek sefer çıkarttı. Alsalouissi, o ek seferdeki tüm biletleri de satın aldı.