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Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul Şeyma Şubaşı için bakın ne dedi göndermesi olaydı

Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul Şeyma Şubaşı için bakın ne dedi göndermesi olaydı

TRT1'deki Teşkilat dizisinin başrolü Çağlar Ertuğrul, Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme hakkında ilk kez konuştu.

Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul Şeyma Şubaşı için bakın ne dedi göndermesi olaydı

TRT1'in reytingleri sallayan dizisi Teşkilat'ta oynayan Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayra Manukyan geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Ertuğrul, ''Seyircinin desteği çok hoşumuza gidiyor. Diziye olan ilgi çok güzel. Çekimler için yarın Ankara'ya döneceğim'' dedi.

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Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul Şeyma Şubaşı için bakın ne dedi göndermesi olaydı

Ertuğrul, muhabirlerin 'Sosyal medya hesabınızdan Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisine yaptığınız gönderme gündem oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?' sorusunu sordu.

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Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul Şeyma Şubaşı için bakın ne dedi göndermesi olaydı

Ertuğrul, ''Ben ona gönderme yapmadım. Ben sadece Mortal Kombat'ı izlemek istediğimiz belirttim'' dedi.

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Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul Şeyma Şubaşı için bakın ne dedi göndermesi olaydı

Ne olmuştu?: Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca hava yolu şirketi ile konuşup bir uçağın tüm biletlerini satın alarak sevgilisine jest yapmıştı. Subaşı, o anları 'Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti' notuyla paylaşmıştı. Subaşı'nın paylaşımının ardından jet konusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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