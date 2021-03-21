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Teşkilat Son Yaz Arka Sokaklar yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Teşkilat Son Yaz Arka Sokaklar yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan ve Son Yaz'un Canan'ı Funda Eryiğit'in ünlü benzerleri görenleri hayrete düşürdü.

Teşkilat Son Yaz Arka Sokaklar yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Ünlü isimlerine ikizleri kadar benzeyen ünlüler görenleri şaşkına çevirdi. Yerli ve yabancı isimlerin benzerlikleri 'İnsanlar çift yaratılmıştır' sözünü doğruladı. 

İşte ünlülerin benzerleri...

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Teşkilat Son Yaz Arka Sokaklar yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

 Rosie Mac - Hülya Avşar

239
Teşkilat Son Yaz Arka Sokaklar yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

 Rosie Mac - Hülya Avşar

339
Teşkilat Son Yaz Arka Sokaklar yıldızlarının benzerlerini gören şaştı kaldı! İkiz olsalar bu kadar olur

Beren Saat - Belçim Bilgin

439