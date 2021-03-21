Teşkilat Kefaret Show TV'nin başını yaktı! Sevilen dizinin fişi çekildi
Mart'ın ilk haftası seyirciyle buluşan TRT 1'in Teşkilat dizisi ve Fox TV'nin Kefaret dizisi ekranların sevilen dizisinin başını yaktı.
Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından ekrana uyarlanan Kefaret 22 Kasım 2020'de yayınlanan ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat'ın yer aldığı güçlü kadrosuyla Kefaret pazar akşamları reyting yarışının güçlü isimleri arasında yer alıyor.
17 bölümdür ekrana gelen Kefaret, son haftalardaki istikrarlı yükselişiyle rakiplerini oldukça zorluyordu. Pazar akşamının en çok izlenen dizisi olan Kefaret, Teşkilat'ın başlamasıyla koltuğunu kaptırmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi 7 Mart'ta ekrana gelmesiyle birlikte pazar akşamının reyting tablosunu altüst etti.
Kefaret'e fark atarak zirveye yerleşen Teşkilat, özet bölümüyle de dizilere fark ederek büyük hüsran yaşatmıştı.