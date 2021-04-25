Konusu kadar oyuncu kadrosunun da seyirciedn tam not aldığı dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Pınar yani Ezgi Şenler. Bodrum Masalı dizisi ile adından ve oyunculuğundan söz ettiren güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra Teşkilat dizisi ile yeniden ekran macerasına başladı.