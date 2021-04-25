Teşkilat dizisinin Pınar'ı poz verdi takipçileri neden çıplaksın diye sordu
TRT 1'in bol aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken yeni dizisi Teşkilat, pazar akşamları kafası karışık olan seyirciyi elie aldı. Her bölümü ile konuşulan dizinin oyuncu kadrosu da sosyal medyanın dilinde. Özellikle oyunculuğu kadar güzelliği ile de konuşulan Teşilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler...
Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan aksiyonu ve heyecanı bol sahneleri ile seyirciyi daha ilk bölümden ele geçiren dizi Teşkilat, bu akşam 8. bölümü ile ekrana gelecek. Her bölümü sosyal medya konuşulan dizinin oyuncu kadrosu da seyircinin yakın markajında....
Her sahnesi büyük bir titizlikle hazırlanan dizi Teşkilat, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.
Dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu ve Ezgi Şenler gibi genç isimlerin yanı sıra Mesut Akusta, Yavuz Bingöl gibi isimler de var.
Konusu kadar oyuncu kadrosunun da seyirciedn tam not aldığı dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Pınar yani Ezgi Şenler. Bodrum Masalı dizisi ile adından ve oyunculuğundan söz ettiren güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra Teşkilat dizisi ile yeniden ekran macerasına başladı.