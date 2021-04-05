Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüpoğlu Twitter'a damga vurdu şoke eden gelişme
Teşkilat dizisi yayımlanan yeni bölümüyle yine herkesi ekranlara kilitledi. Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüpoğlu herkesi şaşırtmayı başardı.
Teşkilat dizisi dün akşam TRT1 ekranlarında yayımlandı. İlk bölümünden beri ilgiyle izlenen dizi hem geceye hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Twitter'da en çok onuşulan konuları arasında Teşkilat'ın yanı sıra ''Ceren'' de TT oldu. Ezgi Eyüpoğlu'nun canlandırdığı Ceren karakteri, dün akşam Teşkilat dizisinde ağızları açık bıraktı.
Teşkilat son bölümde Almanya'da operasyon yapan MİT'in özel ekibinden Hulki, Fadi'nin adamları tarafından kaçırıldı. Hulki'ye işkence yapan Fadi ise MİT'in müsteşar yardımcısı Mete'yi tehdit ederek, Berlin'deki saldırıyı kendilerinin yaptığını ispatlayan görüntülerin yayınlanmamasını istedi.
Ancak Fadi'nin sevgilisi Leyal'ın Ankara'da olduğunu öğrenen ekip, müthiş bir operasyona imza attı.
Leyal'ı kaçıran ekip, çektiği videoyu Fadi'ye göndererek Hulki'yi kurtarmaya çalıştı.