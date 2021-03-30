Teşkilat dizisine bomba transfer Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın dönüşü efsane
Seneler önce televizyon ekranlarında yayımlanan Bizimkiler dizisinde Ali'yi canlandıran Atılay Uluışık, Teşkilat'ın kadrosuna girdi.
Yıllar önce televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinde rol alan Atılay Uluışık yeniden ekranlara dönüyor. Üstelik reyting rekortmeni dizinin kadrosuna girdi.
Bizimkiler dizisinden sonra ekran macerasına ara veren Atılay Uluışık, son olarak Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinde savcı rolüne hayat vermişti. Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat'ta yer alacak.
Yayımlandığı ilk günden beri reytingleri elinde tutan MİT destekli Teşkilat dizisinin son bombası Atılay Uluışık oldu.
Teşkilat dizisinde müsteşar yardımcısı Mete'nin en yakın adamlarından biri olan Sermet'i canlandıran Atılay Uluışık yıllar içindeki değişimiyle de şaşırttı.