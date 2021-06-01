Teşkilat dizisinden ayrılacağı konuşulan Çağlar Ertuğrul'dan göndermeli cevap!
TRT1'in en çok izlenen dizisi Teşkilat'tan başrol Çağlar Ertuğrul'un ayrılacağı iddia edildi. Başarılı oyuncu sosyal medyadan bu iddiaya dair imalı bir paylaşım yaptı.
MİT destekli bir dizi olmasıyla ön plana çıkan ve TRT1 ekranlarında yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen dizi Teşkilat'ta başrol krizi yaşandığı iddia edildi. Teşkilat gelecek hafta sezon finali yaparak ekranlara ara verecekken ortaya atılan iddia seyirciyi tedirgin etti.
İddiaya göre, Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinin kadrosunda ayrılacak. Ertuğrul'un ayrılma nedeni ise verilen sözlerin yerine getirilmemesi olduğu söylendi.
Hatta Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılma kararını yapım şirketine belirtmesinin ardından senaryoda değişikliğe gidildi.
Ortaya atılan bu iddiaların ardından başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.