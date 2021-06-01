Teşkilat dizisinden ayrılacağı konuşulan Çağlar Ertuğrul'dan göndermeli cevap!

MİT destekli bir dizi olmasıyla ön plana çıkan ve TRT1 ekranlarında yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen dizi Teşkilat'ta başrol krizi yaşandığı iddia edildi. Teşkilat gelecek hafta sezon finali yaparak ekranlara ara verecekken ortaya atılan iddia seyirciyi tedirgin etti.