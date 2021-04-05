Teşkilat dizisinde şoke eden gelişme Ezgi Eyüpoğlu Twitter'a damga vurdu

Teşkilat dizisi dün akşam TRT1 ekranlarında yayımlandı. İlk bölümünden beri ilgiyle izlenen dizi hem geceye hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Twitter'da en çok onuşulan konuları arasında Teşkilat'ın yanı sıra ''Ceren'' de TT oldu. Ezgi Eyüpoğlu'nun canlandırdığı Ceren karakteri, dün akşam Teşkilat dizisinde ağızları açık bıraktı.