Teşkilat dizisinde ekip köşeye sıkıştı final sahnesi diziye damga vurdu yeni bölümde...

En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkıştı. MİT'in özel ekibiyle temas kuran Fadi, Hulki'yle Leyal'ın Kuzey Irak'ta tasak edilmesi konusunda anlaştı. Ancak Fadi'nin takasta yapacağı tuzağı ise SİHA'lar bozdu.