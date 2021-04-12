Teşkilat dizisinde ekip köşeye sıkıştı final sahnesi diziye damga vurdu yeni bölümde...
Teşkilat dizisinin 6. bölümünün finali izleyenlerin nefeslerini kesti. Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı da yayımlandı.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkıştı. MİT'in özel ekibiyle temas kuran Fadi, Hulki'yle Leyal'ın Kuzey Irak'ta tasak edilmesi konusunda anlaştı. Ancak Fadi'nin takasta yapacağı tuzağı ise SİHA'lar bozdu.
SİHA'ların güvenlik protokollerini ele geçiren Fadi'nin adamları ise bilgisayarla SİHA'ları düşürmek istedi. Saldırı planını öğrenen Serdar, Mete'yle iletişime geçti.
Serdar'ın "SİHA'ları düşürebileceklerine inanırlarsa 200-300 terörist aynı anda mağaradan çıkacak. Tek seferde hepsini etkisiz hale getirebiliriz, komutanları dahil" sözleri üzerine Mete radikal bir karar verdi.