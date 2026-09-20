Teşkilat dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat bu akşam başlıyor mu? İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni sezon ilk bölüm TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak mı? İşte reyting rekorları kıran Teşkilat dizisiyle ilgili son gelişmeler...