Teşkilat dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor
TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat bu akşam başlıyor mu? İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni sezon ilk bölüm TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak mı? İşte reyting rekorları kıran Teşkilat dizisiyle ilgili son gelişmeler...
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Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisi, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Aksiyon dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte "Teşkilat bu akşam var mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.
Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanacak mı?
6 sezondur Pazar akşamlarına damgasını vuran ve 7. sezonuyla yoluna devam eden Teşkilat dizisi, heyecan dolu 185. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.