“Tesadüf”ün Şifresi Sinegraf Ortaklarında mı Saklı?

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, 15 yıl sonra yeniden hareketlendi.

Eski savcılar tutuklandı.

Koğuş arkadaşları hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cezaevi görüntüleri, sağlık müdahalesi ve eski ifadeler yeniden inceleniyor.

Fakat soruşturmanın önünde şimdi başka bir kapı daha açıldı.

O kapının anahtarını elinde tutabilecek kişiler Sinegraf’ın ortakları olabilir mi?

Raci Şaşmaz’ın savcılık ifadesinde anlattığına göre Osman Sınav, tehdit aldığını ve çocukları olduğunu söyleyerek Kurtlar Vadisi projesini devretmek istemişti.

Bu, son derece ciddi bir iddia.

Ancak Osman Sınav artık hayatta değil.

Dolayısıyla kendisine şu soruları sorma imkânımız yok:

Sizi kim tehdit etti?

Sizden ne istendi?

Tehdit, dizinin senaryosuyla mı ilgiliydi?

Projeyi devretmeniz için üzerinizde baskı mı kuruldu?

Şirket ilişkileriniz bu tehditten etkilendi mi?

Osman Sınav, bu soruların cevaplarını mezara götürmüş olabilir.

Ancak o günlerde yanında bulunan herkes hayatını kaybetmiş değil.

İşte bu nedenle eski ortaklarına ulaşılmalı. Onların anlatacakları, çok önemli bilgiler içerebilir.

Sinegraf, Osman Sınav ve iki ortağı tarafından kuruldu. Yani şirketin üç kurucu ortağı vardı.

Bu ortaklık ne kadar sürdü?

Osman Sınav’ın tehdit edildiğinden ortaklarının haberi var mıydı?

Osman Sınav, kendisinin ve ailesinin kim ya da kimler tarafından tehdit edildiğini ortaklarına anlatmış olabilir mi? Yani isim vermiş olabilir mi?

Bütün bu tehditler nedeniyle şirketini veya şirket üzerindeki haklarını devretmek zorunda kalabileceğini söylemiş olabilir mi?

Şimdilik bunların hepsi birer iddia ve varsayım…

Fakat bana göre bunlar, kolayca bir kenara bırakılabilecek iddialar değil.

Bu nedenle eski şirket ortaklarına ulaşılmalı ve Osman Sınav’ın yaşadığı korkuya tanıklık edip etmedikleri sorulmalıdır.

Tehdidin kaynağı öğrenilmelidir.

Bu ortaklar, devir kararının hangi şartlar altında alındığını biliyor olabilir.

Hatta Osman Sınav’ı ve ailesini tehdit eden kişi ya da kişilerin kimliğine ulaşmak bile mümkün olabilir.

Bunu öğrenmenin tek yolu var:

O ortaklara sormak.

Sayın Bakan Gürlek ve soruşturma ekibinin öncelikle şu ayrımı netleştirmesi gerekiyor:

Osman Sınav’ın devretmek istediği şey yalnızca Kurtlar Vadisi projesi miydi?

Yoksa şirket hisseleri veya başka ticari haklar da bu sürecin içinde miydi?

Çünkü proje devri başka şeydir.

Şirket devri başka şeydir.

Raci Şaşmaz’ın anlattığı tehdit ile Sinegraf’ın ortaklık yapısındaki değişiklik arasında bir bağlantı kurulacaksa bunun yorumla değil, belgeyle ortaya konulması gerekir.

Sinegraf’ın ticaret sicili kayıtları çıkarılmalı.

Şirketin kurucu ortakları belirlenmeli.

Hisse değişikliklerinin tarihleri incelenmeli.

Kim, ne zaman ve hangi bedelle ortaklıktan ayrılmış?

Hisseler kime geçmiş?

Devir sırasında hangi sözleşmeler yapılmış?

Para hareketleri, ticari hayatın olağan akışına uygun mu?

Bu soruların cevapları bulunduğunda, karşımızda gerçek bir iz mi yoksa yıllar sonra kurulmuş zorlama bir bağlantı mı olduğu anlaşılacaktır.

Ticaret sicili kayıtlarında yer alan ortaklara açık ve doğrudan yöneltilmesi gereken sorular şunlardır:

Osman Sınav, size tehdit edildiğini ve tehdidin kimden ya da kimlerden geldiğini anlattı mı?

Ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini söyledi mi?

Tehdit ile Kurtlar Vadisi’nin devri arasında doğrudan bir bağlantı kurdu mu?

Bu konuşmalara tanıklık eden başka kişiler var mı?

İşte bu nedenle o ortaklar çok önemli. Tanıklık ihtimalinin merkezindeler.

Bu ayrımı özellikle vurgulamak istiyorum.

O ortakların bildikleri, davanın seyrini değiştirebilir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla Osman Sınav’ın tehdit edildiği iddiası arasında bugün için kesinleşmiş bir bağ yok.

Kurtlar Vadisi’ndeki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu arasında hukuken kanıtlanmış bir ilişki de bulunmuyor.

Raci Şaşmaz da böyle bir ilişkiyi reddediyor.

“Tesadüf,” diyor.

Fakat soruşturmanın görevi yalnızca mevcut cevapları kayda geçirmek değildir.

Görevi, o cevapların doğruluğunu da sınamaktır.

Osman Sınav gerçekten tehdit edildiyse bu tehdidin kaynağı bulunmalıdır.

Tehdidin diziyle ilgisi yoksa bu da ortaya çıkarılmalıdır.

Eğer mesele sıradan bir ticari anlaşmazlıksa bu durum da dosyada gösterilmelidir.

Ancak ortada medya, emniyet, yargı veya istihbarat çevrelerine uzanan daha büyük bir baskı mekanizması varsa…

O zaman kimsenin unvanına bakılmamalıdır.

Bazen bir ölümün sırrı cezaevi kamerasında saklıdır.

Bazen bir sağlık tutanağında…

Bazen yıllar önce imzalanmış bir hisse devir sözleşmesinde…

Bazen de hayatta olan eski bir ortağın hafızasında…

Bu nedenle…

O ortakların bilgisine başvurulmadan…

Sinegraf’ın ortaklık geçmişi belgeleriyle ortaya konulmadan…

Osman Sınav’ın tehdit edildiği iddiası bütün yönleriyle araştırılmadan…

Bu başlık kapatılmamalıdır.

Çünkü bu dosyada artık yalnızca “Osman Sınav tehdit edildi mi?” sorusu yok.

Çok daha önemli bir soru var:

Osman Sınav, kendisini kimin tehdit ettiğini o ortaklara söyledi mi?