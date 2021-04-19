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Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Demirören Haber Ajansı
Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar paylaştı.

Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.

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Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız 'tek atışta imha' parolasıyla sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi.

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Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.

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Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
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