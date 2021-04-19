Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
Teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız 'tek atışta imha' parolasıyla sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi.
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Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.
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