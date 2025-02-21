Terörist Başı Ne Şekilde Çağrı Yapacak? Hangi Bakanlar Değişebilir?

DEM Parti İmralı Heyeti, terörist başı Öcalan ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından Kuzey Irak’a gitti.

Heyet, Kuzey Irak ziyaretini kalabalık bir grupla gerçekleştirdi.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan İmralı Heyeti’ne; DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu avukatları eşlik etti.

31 Ocak tarihli köşe yazımızda heyetin, Kuzey Irak’ta temaslarda bulunacağını ve terörist başının Kandil’e mektup göndereceğini yazmıştık.

Nitekim dediğimiz gibi oldu…

Zira, İmralı Heyeti olarak bilinen isimler, Türk medyasından daha çok Kuzey Irak medyası ile bilgi paylaşımı yapıyorlar.

Terörist başı; Kandil, YPG ve örgütün Avrupa yapılanmasına birer mektup gönderdi.

Heyet, başta Mesut Barzani olmak üzere KIBY Başkanı Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani, Kubat Talabani ve Türkiye düşmanı Bafel Talabani ile görüştü.

Görüşmeden sonra Mesut Barzani, “Türkiye'deki barış sürecine destek vermeye ve sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya tam olarak hazırım” dedi.

Neçirvan Barzani ise PKK'nın silah bırakması gerektiğini belirterek “Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermek, Kürtlerin faydasına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sürece en çarpıcı destek ise Türkiye’ye hasmane duygular besleyen Bafel Talabani’den geldi: Kürt meselesi silah ve savaşla çözülemez, bu yol sonuç getirmez. Tek seçenek, ciddi ve yapıcı bir diyaloğa dönmektir. Hepimiz bu tarihi fırsatı değerlendirmek için samimiyetle çalışmalıyız. Barışın ve istikrarın temelinde birlik ve kardeşlik yatmaktadır.

Heyetin bu temaslarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız” diyerek, üçüncü görüşme için kapıyı araladı.

Artık, bu üçüncü görüşmeden sonra terörist başından bir çağrı gelecektir. Bu çağrının da Ramazan ayı içinde olması muhtemeldir.

Öcalan, 2015 Nevruz’unda mektupla çağrı yapmış, terör örgütü bazı bölümleri mektuptan çıkarmıştı.

Yine elebaşı, 2019 İstanbul seçimleri öncesi tarafsız kalınması çağrısı yapan bir mektup kaleme almış ve TRT’de okunmuştu.

Doğal olarak terörist başının mektubunun devlet kanalı TRT’de okunması tepkileri çekmişti.

Bu iki tecrübeden yola çıkarak Öcalan’ın çağrısının video mesaj şeklinde olacağını düşünüyorum.

Eğer bu yöntem seçilirse, bir kez daha TRT’de yayınlama gibi bir hataya düşülmemelidir. Terörist başının video mesajı özel haber kanallarından sadece birinden yayınlanabilir. Böylece güzide TRT kurumumuz yıpratılmaz.

Video mesajın, Gazi meclis çatısı altındaki DEM Grubu’nda paylaşılması da uygun olmaz.

KABİNE TOTO

AK Parti’nin 23 Şubat’ta yapacağı olağan kongre öncesinde bazı bakanların değişeceği iddia ediliyor.

Devlet yönetiminde ahde vefa olmaz. Ata devletimiz Osmanlı, en küçük hatada cezayı kesmiş.

Ben de geleneğe uyarak bir bakan toto oynadım. Bakalım tutacak mı?

Değişeceğini düşündüğüm favori isimler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı.

Plase isimler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı.

Hayırlı olsun…