BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  DÜNYA

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki bölgelerde canlı kalkan olarak tuttuğu çok sayıda sivilin Halep’ten güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ediyor.

Abone ol

AA muhabirinin aktardığına göre Suriye ordusu Şeyh Maksud Mahallesi'nden yaklaşık 200 kişiyi tahliye ederek güvenli şekilde çıkışlarını sağladı.

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor - Resim: 0

Terör örgütü YPG/SDG unsurlarının ise mahalledeki bazı noktalarda karşı koymayı sürdürdüğü, bu nedenle bölgede askeri operasyonların devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor - Resim: 1

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, tahliye işlemlerinin ardından SDG unsurları, ilin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinden havalandırdıkları İHA'larla Halep’teki bazı mahalleleri hedef aldı.

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor - Resim: 2

Suriye ordusunun söz konusu İHA’lara müdahale ederek saldırıyı engellediği kaydedildi.

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerine özel ayrıcalıklar
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerine özel ayrıcalıklar
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Ticaret Bakanlığı: 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı
Ticaret Bakanlığı: 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Arkadaşına yardım etmek istedi bu hale geldi! "Ben yandım kimse yanmasın"
Arkadaşına yardım etmek istedi bu hale geldi! "Ben yandım kimse yanmasın"
Mersin'de kamyonette ele geçirildi! 500 kilogram bozuk et imha edildi
Mersin'de kamyonette ele geçirildi! 500 kilogram bozuk et imha edildi
İşletmelere sert uyarı! 5 ay içinde yapmayanların işyeri kapanabilir
İşletmelere sert uyarı! 5 ay içinde yapmayanların işyeri kapanabilir
Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar
Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar
Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor
Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor
ABD merkezli X sosyal medya platformu, İran bayrağını değiştirdi
ABD merkezli X sosyal medya platformu, İran bayrağını değiştirdi