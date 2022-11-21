BIST 4.531
DOLAR 18,63
EURO 19,06
ALTIN 1.041,77
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, eve ve bir TIR'a isabet etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken Gaziantep Valisi ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Abone ol

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Okula ve eve isabet etti

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziantep Valisi: 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Gül, "Sivil yerleşim merkezlerine saldırıda 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roketatar saldırısı düzenlenmiş ve saldırıda biri komiser 6'sı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştı.

İlgili Haberler
Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı: Yaralı asker ve polisler var!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
21 Kasım altın fiyatları düşüyor! İslam Memiş 'henüz başlamadı' diyerek açıkladı
Foto Galeri 21 Kasım altın fiyatları düşüyor! İslam Memiş 'henüz başlamadı' diyerek açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Amcasını öldürttü polis peşine düşünce intihar etti!
Amcasını öldürttü polis peşine düşünce intihar etti!
Saadettin Tantan 'büyük oyun sekteye uğrayacak' dedi İstiklal saldırısının nedenini açıkladı
Saadettin Tantan 'büyük oyun sekteye uğrayacak' dedi İstiklal saldırısının nedenini açıkladı
Kitap şöleni coşkuyla başladı
Kitap şöleni coşkuyla başladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ev sahibi olmak isterken hayatlarının şokunu yaşadılar!
Ev sahibi olmak isterken hayatlarının şokunu yaşadılar!
Yabancı uyrukluların rezil Tiktok videosu! Göç İdaresi'nden İstiklal Caddesi'ndeki paylaşım için açıklama
Yabancı uyrukluların rezil Tiktok videosu! Göç İdaresi'nden İstiklal Caddesi'ndeki paylaşım için açıklama
Ülke fena sallandı! Panik yaratan deprem en az 14 ölü var
Ülke fena sallandı! Panik yaratan deprem en az 14 ölü var
Aman dikkat durum çok ciddi! Bu 21 belirtiden biri varsa hemen doktora
Aman dikkat durum çok ciddi! Bu 21 belirtiden biri varsa hemen doktora
Galatasaray’ın Danimarkalı savunmacısı Nelsson'dan Sevilla açıklaması
Galatasaray’ın Danimarkalı savunmacısı Nelsson'dan Sevilla açıklaması
Emine Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bir bir yakalanıyorlar
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bir bir yakalanıyorlar
Otomobil kanala düştü 7 saat kimse farketmedi! Ölüler de var
Otomobil kanala düştü 7 saat kimse farketmedi! Ölüler de var