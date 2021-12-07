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Terör örgütü propagandası yapan PKK'lı hacker gruplarına operasyon

Terör örgütü propagandası yapan PKK'lı hacker gruplarına operasyon

İnternet sitelerine saldırarak terör örgütü PKK'nın talimatıyla propaganda yapan Mezopotamia Hackers ve CMG-Team Cold grubuna mensubu 42 şüpheliye operasyon düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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