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Terör örgütü PKK'ya çıt çıkaramayan HDP'den ikiyüzlü cami siyaseti

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Sokak eylemlerinde Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta yakılıp yıkılan camiler için sesini çıkarmayan HDP, Gaziantep'teki provokasyon hakkında açıklamada bulundu.

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PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta yakılan ve yıkılan camilerden sonra tek bir açıklamada bulunmayan HDP, Gaziantep'de yaşanan cami provokasyonunu fırsat bilerek sözde cami ve ibadethaneleri düşünür gözükmeye çalıştı.

Gaziantep'te kısıtlamalara rağmen bir camide itikafa gireceğini söyleyen Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmasına görüntüleri paylaşarak tepki gösteren HDP, "İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz" dedi.

Cami içinde polislerin yaptığı müdahaleyi ve biber gazı sıkıldığı ana ilişkin görüntüleri paylaşan HDP, "İbadethaneler inananların kutsalıdır. Camilerde ibadet eden yurttaşlara biber gazıyla müdahale ederek şiddet uygulanması sadece İslam dünyasının değil tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır. İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu. (Haber 7)

Aynı HDP, geçmiş dönemde güneydoğuda yaşanan olaylarda PKK terör örgütü tarafından yakılan ve yıkılan camiler için bu hassasiyeti göstermemişti. PKK'nın saldırıları nedeniyle Doğu'da birçok cami ve mescitte ibadet yapılamaz hale gelmiş; Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ile Dargeçit ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde 32 camide ezanlar susmuştu.

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