Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor

YAKALANMAMAK İÇİN AYNI NOKTADA KALMIYORLAR

Aynı kaynaklar, Kandil'deki üst düzey teröristlerin uzun süre aynı noktada kalmama çabasında olduğunu veIrak, Suriye ile İran arasında sürekli yer değiştirdiklerini bildirdi. Kandil'in bir kısmının İran topraklarında olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin'in de aralarında olduğu lider kadrosunun, TSK ve MİT'in sıkı takibinden kaçabilmek için telsiz dahil iletişim kanallarını kullanmamaya dikkat ettiğini bildirdi. En yakın adamları dışında diğer örgüt üyeleriyle de temas kurmayan terörist elebaşlarının, örgütteki etkinlikerinin zayıfladığı ifade edildi.