Terör örgütü PKK Afrin'de hastaneye saldırdı: 18 sivil öldü 27 yaralı var

SURİYE'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda özel hastanede tedavi gören 18 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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Suriye'de Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet etti.

Hatay Valiliği'nden patlamayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada patlamayla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Hastanede tedavi gören 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin de yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."