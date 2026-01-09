BIST 12.165
Terör örgütü mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'i terk edecek

Terör örgütü mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'i terk edecek

Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.

AA'nın sahadaki savunma kaynaklarından aldığı bilgiye göre, YPG/SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek. Terör örgütü mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.

Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

Bölgede terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Söz konusu mahallelerdeki patlayıcıların temizlenip yolların açılmasının ardından bölge sakinlerinin evlerine dönüşüne izin verileceği belirtilerek halka, Suriye yönetiminin tüm talimatlarına uyma ve evlerine dönmeleri için aceleci davranmama uyarısı yapıldı.

Öte yandan Halep'i terk etmesi beklenen terör örgütü mensuplarını taşıyacak çok sayıda otobüs, Leramun Kavşağı'nda toplanmaya başladı.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

