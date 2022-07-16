Termometreler 50 dereceyi gördü! Asfalt buharlaştı vatandaş gördüğü her suya koştu
İSTANBUL'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aşarken, Diyarbakır'da 40, Mardin Kızıltepe'de 50 derece görüldü. Vatandaşlar İstanbul'da Caddebostan sahiline koşarken, Diyarbakır'da asfalt buharlaştı. Sıcak hava nedeniyle vatandaş piknik alanlarına ve su kenarlarına koştu. Tehlikeye rağmen her su birikintisi serinlemek için kullanıldı.
Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına girdi. İstanbul'de termometreler 30 dereceyi gösterirken, Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak asfaltı bile buharlaştırdı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ise termometreler 50 dereceyi gördü. Hafta sonu termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul'da vatandaşlar, piknik alanlarına ve sahillere akın etti. Güneydoğu'da her su başı sıcaktan bunalan kalabalıkları ağırlıyor.
Diyarbakır'da asfalt bile buharlaştı!
Diyarbakır’da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı. Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi.
Girilmesi tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülen çocuklar, havuzdan çıkarak beton zemine uzanıp güneşlendi. Süs havuzuna giren Ferhat Oral, sıcaktan dolayı Anzele suyuna girerek serinlediğini, yasak olmasına rağmen girdiğini kaydetti.
Cömert Güzeli ise serinlemek için suya girdiğini söyledi.
Mardin'de 50 derece görüldü vatandaş bunaldı!
Mardin Kızıltepe'de de sabah saatlerinde dışarı bırakılan termometrede sıcaklık 50 derece, gölgede ise 46 dereceyi gösterdi. Kızıltepe Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak hava sebebiyle adeta sessizliğe büründü. Bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşayan vatandaşlar, serinlemek için çeşme başlarına koştu.