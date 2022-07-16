Termometreler 50 dereceyi gördü! Asfalt buharlaştı vatandaş gördüğü her suya koştu

Diyarbakır'da asfalt bile buharlaştı!

Diyarbakır’da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı. Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi.