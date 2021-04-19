Termometre 41 dereceyi gösterdi! Adanalılar koronavirüsü unutup parklara akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Park ve yeşil alanlara akın eden bazı Adanalılar, sıcağın da etkisiyle koronavirüs kurallarını göz ardı etti.