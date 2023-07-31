Terlemeler yazınızı kabusa çevirmesin! Bitkisel yollarla terlemeden kurtulun

"Biz kadınların hormonel bozuklukları için aslan pençesi, civan perçemi ve biberiye tavsiye ediyoruz. Bunların üstlerine ekleme yapılabilecek otlar da mevcut. Erkekler için de adaçayı, papatya gibi rahatlatıcı şeyler veriyoruz. Hormonlarının düzenlenmesi için kullanılan şeyler tavsiye ediyoruz” dedi.