Tercihlerde son gün! İşte kamuda en çok iş bulan meslekler
Milyonlarca öğrenci, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte doğru tercih yapmak için yoğun çaba sarf ettiler. Adaylar bugün 23.59'a kadar tercihlerini yaparak artık sonuçları beklemeye başlayacaklar. Bu arada üniversiteyi bitirdikten sonra kamuda görev yapmayı düşünen adaylar için bir liste hazırlandı.
Öğrenciler, üniversite eğitimlerinin ardından bu sefer de gerek özel sektör gerekse kamuda çalışmak için iş arayışına girecekler. İşte kamuda görev yapmak için bir liste hazırlandı. Listeye göre en çok iş bulan mesleklerin oranları..
117
Hemşirelik %10
217
Petrol Mühendisliği %11
317
Uçak Mühendisliği %12
417