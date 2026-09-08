TERA Yatırım 17,97 milyar TL’lik alım yaptı! Hangi hisseleri topladı?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hisse bazlı hareketlilikler sürerken, aracı kurumların takas ve net alım verileri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Son işlem gününde TERA Yatırım üzerinden gerçekleşen toplam 17,97 milyar TL tutarındaki büyük ölçekli alım hamlesi, borsa kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Dev fonların ve kurumsal yatırımcıların tercih ettiği TERA Yatırım aracılığıyla toplanan hisseler, sektör bazında piyasayı hareketlendirdi. Peki, TERA Yatırım 17,97 milyar TL ile hangi hisseleri topladı? Portföyde hangi sektörler öne çıktı? İşte TERA Yatırım'ın dev alım operasyonuna ilişkin detaylar…

TERA YATIRIM 17,97 MİLYAR TL İLE HANGİ HİSSELERİ TOPLADI?

Aracı kurum dağılım (AKD) verilerine göre TERA Yatırım’ın 17,97 milyar TL’lik dev alım hacminde lokomotif hisseler başı çekti. Kurum üzerinden gerçekleşen alımlarda BIST 30 ve BIST 100 endeksinin ağırlığı yüksek hisseleri ön plana çıkarken; özellikle bankacılık, holding, sanayi ve havacılık hisselerinde yoğun alım pozisyonları dikkat çekti.

ALIMLARDA HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI?

TERA Yatırım kanalıyla piyasaya giren sıcak para akışında özellikle likiditesi yüksek dev şirket payları tercih edildi. Bankacılık sektöründeki kârlılık beklentileri ve ulaştırma sektöründeki güçlü yolcu verileri sebebiyle yatırımcılar tercihlerini BIST hisselerindeki stratejik ağırlıklı paylardan yana kullandı. Bu ölçekteki toplu alımların kurumsal ve yabancı fon akışları kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

DEV ALIMLAR BORSA İSTANBUL’U NASIL ETKİLEDİ?

TERA Yatırım tarafından gerçekleştirilen 17,97 milyar TL'lik yüksek hacimli alım operasyonu, ilgili hisseler üzerinde doğrudan yukarı yönlü fiyat baskısı oluşturdu. Piyasa derinliğini artıran bu hamle, endeksin kritik direnç seviyelerini test etmesine katkı sağlarken, bireysel yatırımcılar için de tahta bazlı alım iştahını tetikleyen önemli bir gösterge oldu.