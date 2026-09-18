Tera Holding yönetiminde deprem! Görevlerinden ayrıldılar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi. Yüzbinlerce kişinin parasının içeride kaldığı ve tasfiye yöntemiyle en az 3 ay sürede tahsilat yapılacağı Tera Grubu'nun sahibi ve yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen için açıklama yapıldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tera Yatırım), Pusula Finans Holding'e dair planlanan pay devir süreci kapsamında, Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding'deki yönetim kurulu üyeliklerinden Ticaret Sicili nezdindeki herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce ayrıldıklarını açıkladı.

Tera'nın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Pusula Finans Holding'e yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak atandığı açıklanmıştı.

Tera Yatırım'dan yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından daha önce kamuya yapılan özel durum açıklamalarında, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin planlanan pay devir süreci kapsamında, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atandıkları kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci, söz konusu Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmışlardır.