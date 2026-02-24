Tepki çeken videosunun ardından Hadise'den bomba istifa!

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Açıkgöz, sosyal medya hesabından kaldırdığı videodaki ifadelerin UNICEF tarafından kendisine gönderilen metinde yer aldığını vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: 'Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim.' Amacım sadece çocukların hayatında bir fark yaratabilmekti" demişti.