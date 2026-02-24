Tepki çeken videosunun ardından Hadise'den bomba istifa!
Hadise, sosyal medyada tartışmalara sebep olan ve bakanlığında tepkisini çeken Ramazan videosunun ardından flaş bir karara imza attı. 2022’den bu yana sürdürdüğü UNICEF görevinden ayrıldığını duyuran ünlü sanatçının açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
HADİSE'NİN UNICEF VİDEOSU POLEMİĞE YOL AÇTI
Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, UNICEF için hazırladığı Ramazan videosunda Türkiye'yi; Gazze ve Sudan gibi "acil yardım bekleyen"kriz bölgeleriyle bir tuttuğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral başta olmak üzere birçok AKP’linin tepkisini çekmişti.
Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Açıkgöz, sosyal medya hesabından kaldırdığı videodaki ifadelerin UNICEF tarafından kendisine gönderilen metinde yer aldığını vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: 'Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim.' Amacım sadece çocukların hayatında bir fark yaratabilmekti" demişti.
UNICEF'TEKİ GÖREVİNDEN AYRILDI
Olayla ilgili Instagram hesabından bir açıklama daha yayımlayan ünlü şarkıcı, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunuculuğu görevinden istifa ettiğini duyurdu.