BIST 11.446
DOLAR 42,70
EURO 50,22
ALTIN 5.965,56
HABER /  GÜNCEL

Tepki çeken Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlattı!

Tepki çeken Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlattı!

HBO Max'ta yayınlanan ve müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlattı. Jasmine dizisi konusu ve sahneleri günlerdir konuşuluyordu.

Abone ol

Müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi günlerdir gündemde. Birinci bölümün ardında diziye dair pek çok eleştiri yapıldı. RTÜK ise şikayetler sonrasında harekete geçti.

Bez Bebek ile tanınan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi hakkında RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

JASMİNE DİZİSİNE İNCELEME

"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."

RTÜK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

"AİLE YAPIMIZI ZEDELEYEN..."

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı
AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı
CIA'nın Hindistan'daki gizli operasyonda gerçek ortaya çıktı meğer 60 yıl önce
CIA'nın Hindistan'daki gizli operasyonda gerçek ortaya çıktı meğer 60 yıl önce
Dev giyim markası iflasın eşiğinde! Tasfiye satışları başladı, yüzde 50 indirim var
Dev giyim markası iflasın eşiğinde! Tasfiye satışları başladı, yüzde 50 indirim var
Vodafone FLEX'ten yeni yıla özel kampanya
Vodafone FLEX'ten yeni yıla özel kampanya
Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD son depremi duyurdu
Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD son depremi duyurdu
DEM Parti İmralı heyeti, yarın Davutoğlu ile görüşecek
DEM Parti İmralı heyeti, yarın Davutoğlu ile görüşecek
Kuveyt Türk ve T-Soft'tan e-ticaret ile e-ihracata yönelik dijital dönüşüm işbirliği
Kuveyt Türk ve T-Soft'tan e-ticaret ile e-ihracata yönelik dijital dönüşüm işbirliği
Süper Lig'de deprem! Burak Yılmaz istifa ettiğini açkladı
Süper Lig'de deprem! Burak Yılmaz istifa ettiğini açkladı
DEM Parti'den tartışılan rapora yönelik eleştirilere yanıt: Silahların susması başlangıç
DEM Parti'den tartışılan rapora yönelik eleştirilere yanıt: Silahların susması başlangıç
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini silip yeniden satışa sundu
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini silip yeniden satışa sundu
DTİK Hollanda-Den Bosch buluşması gerçekleşti
DTİK Hollanda-Den Bosch buluşması gerçekleşti
'Sürpriz yaşanabilir' Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor
'Sürpriz yaşanabilir' Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor