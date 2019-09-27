Tepki alan görüntü Can Yaman bayrağın önünde orta parmak hareketi yaptı

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile beraber rol alan Can Yaman, İtalya'nın ardından "2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu" seçildiği için gittiği Yunanistan'da da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Hayranları tarafından yoğun bir ilgi seli ile karşılanan Yaman'ın ortaya çıkan bir fotoğrafı herkesi şoke etti.