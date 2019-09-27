Tepki alan görüntü Can Yaman bayrağın önünde orta parmak hareketi yaptı
Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman, bayrak önünde yaptığı hareketle tepki aldı.
Son olarak Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile beraber rol alan Can Yaman, İtalya'nın ardından "2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu" seçildiği için gittiği Yunanistan'da da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Hayranları tarafından yoğun bir ilgi seli ile karşılanan Yaman'ın ortaya çıkan bir fotoğrafı herkesi şoke etti.
Erkenci Kuş dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talk şov programına katılan Can Yaman'ın Akropolis ziyareti esnasında Yunan bayrağı önünde orta parmak hareketi yaptığı bir fotoğrafla ortaya çıktı.
Snob Magazin'in haberine göre, Can Yaman'ın Yunan bayrağı önünde yaptığı orta parmak hareketini ortaya çıkaran bu fotoğraf oldu. Yaman'ın bu hareketi bayrağın önünde yapması kafaları karıştırırken hayranları söz konusu fotoğrafın photoshop olabileciğini öne sürdü.
Can Yaman ise böyle bir şey yapacağını kabullenemeyen hayranlarına henüz bir açıklama yapmadı.