Teoman'nın sözleri olay yaratacak: "Çocukların şımarıklığına dayanamıyorum"
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Teoman, bu kez yeni nesil çocuklara dair sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü rock müzisyeni, çocukların şımartılması konusundaki eleştirileriyle dikkat çekti.
Türk rock müziğinin yıllardır değişmeyen ve kendine has isimlerinden biri olan Teoman, yalnızca şarkılarıyla değil, zaman zaman yaptığı açık sözlü açıklamalarla da kamuoyunun ilgisini çekiyor.
Sivri dili ve filtresiz yorumlarıyla tanınan sanatçı, bu kez “yeni çağ” olarak nitelendirilen dönemin çocukları hakkında söyledikleriyle tartışmaların odağına yerleşti.
Bir röportajında düşüncelerini net ifadelerle dile getiren Teoman, günümüz çocuklarının aşırı derecede şımartıldığını savundu. Bu durumun yalnızca çocuklarla sınırlı olmadığını belirten sanatçı, ebeveynlerin tutumunu da eleştirdi.
Teoman’a göre, aileler çocuklarını merkeze koyarken ölçüyü kaçırıyor ve ciddi sorumluluklar altına giriyor.