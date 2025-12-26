Teoman'dan emeklilik itirafı! "Hayatım değişti"
Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman, esprili açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Şarkıcı, hayatındaki yeni dönemi anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Teoman, geçtiğimiz sabah erken saatlerde Bebek'te görüntülendi.
Simitçiden simit alırken gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca hayat böyle oluyor" diyerek yeni yaşam tarzını esprili bir dille dile getirdi.
Hayatındaki değişimi anlatan Teoman, "Artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insan oldum" diyerek yaşam tarzındaki değişiklikleri paylaştı.
Basın mensuplarının, "Eski Teoman'a ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise şarkıcı, "Efendi ol derdim sadece" yanıtını verdi.