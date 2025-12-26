BIST 11.259
Teoman'dan emeklilik itirafı! "Hayatım değişti"

Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman, esprili açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Şarkıcı, hayatındaki yeni dönemi anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Teoman'dan emeklilik itirafı! "Hayatım değişti" - Resim: 1

Teoman, geçtiğimiz sabah erken saatlerde Bebek'te görüntülendi.

Teoman'dan emeklilik itirafı! "Hayatım değişti" - Resim: 2

Simitçiden simit alırken gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca hayat böyle oluyor" diyerek yeni yaşam tarzını esprili bir dille dile getirdi.

Teoman'dan emeklilik itirafı! "Hayatım değişti" - Resim: 3

Hayatındaki değişimi anlatan Teoman, "Artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insan oldum" diyerek yaşam tarzındaki değişiklikleri paylaştı.

Teoman'dan emeklilik itirafı! "Hayatım değişti" - Resim: 4

Basın mensuplarının, "Eski Teoman'a ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise şarkıcı, "Efendi ol derdim sadece" yanıtını verdi.

