Teoman'dan çok özel itiraf! Kazancıyla bakın ne yapıyor...
Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, bu kez şarkılarıyla değil, parayla kurduğu yeni ilişkiyle gündemde. Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen ünlü şarkıcı, son yıllarda yatırım yapmaya başladığını ve artık daha temkinli hareket ettiğini anlattı.
Kendine özgü tarzı ve rahat tavrıyla yıllardır dikkat çeken Teoman, mali konularda geçmişe göre çok daha farklı düşündüğünü söyledi. Ünlü sanatçı, eskiden para yönetimi konusunda çok bilinçli olmadığını ancak son 5 yıldır birikim yapmaya başladığını açıkladı. Teoman, uzun yaşamayı planladığını ve ilerleyen yıllarda aynı tempoda çalışamayabileceğini düşündüğü için bugünden küçük çaplı yatırımlar yaptığını dile getirdi.
Şarkıcının bu sözleri, özellikle geleceğe dönük planları açısından dikkat çekti. Teoman, büyük hayaller peşinde koşmadığını ama elindekini korumaya çalıştığını anlattı. Yatırımlarını daha çok güvenli tarafta tuttuğunu söyleyen sanatçı, yüksek riskten uzak durduğunu da açıkça belirtti.
"ÇOK PARA KAZANMIYORUZ"
Son dönemde reklam projelerinde de yer alan Teoman, bu alandan elde ettiği kazançtan memnun olduğunu saklamadı. Ünlü isim, reklam işlerinden gelen paranın hoşuna gittiğini söyleyerek bu konuda oldukça net konuştu. Teoman’ın en çok dikkat çeken sözlerinden biri ise sanat dünyasındaki gelir algısına dair yaptığı yorum oldu. Dışarıdan bakıldığında çok kazanan biri gibi göründüklerini söyleyen şarkıcı, işin gerçeğinin her zaman öyle olmadığını vurguladı.
5 YILDIR BİRİKİM YAPIYORMUŞ
Ünlü rockçı, “Star gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz” diyerek, sahnedeki görüntü ile gerçek hayat arasındaki farkı kendi üslubuyla anlattı. Paraya bakışını samimi bir dille özetleyen Teoman, çok büyük maddi hedeflerinin olmadığını da söyledi. Ünlü şarkıcı, zengin olmanın kendisi için temel bir amaç olmadığını ifade etti. Neye yatırım yaptığı sorulduğunda ise Teoman, bu konuda tek başına hareket etmediğini anlattı. Yakın çevresindeki güvendiği insanlara danıştığını söyleyen sanatçı, profesyonel destek de aldığını belirtti.