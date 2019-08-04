Teoman sahnede şarkı sözlerini unuttu yaptığı hareketle şaşkına çevirdi
Rock müziğin efsane isimlerinden Teoman, geçtiğimiz gün İstanbul'da verdiği bir konserde şarkı sözlerini unuttu. Teoman, bir süre sessizliğe büründükten sonra hayranlarını şaşırtacak sözleri sarf etti.
51 yaşındaki ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz gün İstanbul'daki sevenleriyle buluştu. Vadi Açıkhava sahnesinde konser veren Teoman, ‘Duş’ ve ‘Renkli Rüyalar Oteli’ şarkıları ile güçlü performansını sergiledi.
Konserinin ikinci yarısında tek gitarla ‘İstanbul’da Sonbahar’ şarkısını söylerken Teoman’a binlerce kişi eşlik etti. Ancak ünlü şarkıcı, ‘Zamparanın Ölümü’ adlı şarkısını seslendirirken, şarkı sözlerini unuttu.
Sormam lazım: Teoman, “Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım” diyerek, gecenin en ilginç anlarına imza attı. Öte yandan Teoman’ı dinlemeye gelenler arasında Seçkin Piriler ve Göksel gibi ünlü isimler de vardı.
Teoman kimdir?: Teoman, 20 Kasım 1967’de Giresun’da doğdu. Avukat olan babası, sanatçı 2.5 yaşındayken öldü. Liseyi Kültür Koleji’nde okuduktan sonra lisans öğrenimi için Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde kaydoldu ve bu bölümü bitirdi.