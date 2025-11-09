Teoman konserinde yatarak şarkı söyledi, tepki yağdı! '3 bin lira verdik sahnede yatıyor''
Rahat hareketleriyle bilinen şarkıcı Teoman, son olarak konserinde yatarak şarkı söyledi. Ünlü şarkıcının bu hareketine hayranlarından tepki yağdı. Konsere gelenler sinirden ne yapacağını şaşırdı. ''3 bin lira verdik...''
Ünlü şarkıcı Teoman, rahat ve umursamaz hareketleriyle biliniyor. Her yaptığıyla gündeme gelen ünlü şarkıcının bu yaptığını herkes saygısızlık olarak gördü. Son konserinde sahnede yattı, dinleyicileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
YATARAK ŞARKI SÖYLEDİ
Sanatçının sahnenin bir bölümünde yere uzanarak şarkılarını seslendirmesi, bazı dinleyicilerin büyük tepkisine neden oldu.
Sanatçının sahne tarzını eleştiren bazı izleyiciler, biletler için ödedikleri yüksek ücreti dile getirerek, performansın bu ücrete karşılık gelmediğini savundu.
"3 BİN LİRA VERDİK, SAHNEDE YATIYOR"
Konsere giden bazı izleyiciler duruma "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan o anlar görüntüleri de kameralara yansıdı.