Teoman konserinde yatarak şarkı söyledi, tepki yağdı! '3 bin lira verdik sahnede yatıyor''

Ünlü şarkıcı Teoman, rahat ve umursamaz hareketleriyle biliniyor. Her yaptığıyla gündeme gelen ünlü şarkıcının bu yaptığını herkes saygısızlık olarak gördü. Son konserinde sahnede yattı, dinleyicileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.