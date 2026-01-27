Teoman eski aşkıyla görüntülendi, yüzünü saklamaya çalıştı

"ANNEM HÂLÂ YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR"

Geçenlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan nlü rockçının "Annen rock starlık meselesini nasıl karşıladı?" sorusuna verdiği yanıt gündem olmuştu:

"Annem onu hâlâ halledemedi! Beni öğretmenlerimden hep zeki, efendi çocuk olarak duyduğu için zannetti ki cumhurbaşkanı olacağım!