Teoman eski aşkıyla görüntülendi, yüzünü saklamaya çalıştı

Son yıllarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren rockçı Teoman, 2010 yılında oyuncu Ekin Türkmen ile aşk yaşamıştı.

Teoman eski aşkıyla görüntülendi, yüzünü saklamaya çalıştı - Resim: 1

Eski sevgililer, önceki akşam Cihangir bir kafede objektiflere yakalandı.

Teoman eski aşkıyla görüntülendi, yüzünü saklamaya çalıştı - Resim: 2

YÜZÜNÜ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Teoman yüzünü saklamak isterken Türkmen rahat davranışlarıyla dikkat çekti.

Teoman eski aşkıyla görüntülendi, yüzünü saklamaya çalıştı - Resim: 3

"ANNEM HÂLÂ YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR"

Geçenlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan nlü rockçının "Annen rock starlık meselesini nasıl karşıladı?" sorusuna verdiği yanıt gündem olmuştu: 

"Annem onu hâlâ halledemedi! Beni öğretmenlerimden hep zeki, efendi çocuk olarak duyduğu için zannetti ki cumhurbaşkanı olacağım! 

Teoman eski aşkıyla görüntülendi, yüzünü saklamaya çalıştı - Resim: 4

Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim, saçlarım uzun, 'şarkıcı olacağım' diyorum, mahvoluyor. Toplumda statüsü daha güzel bir şey olsun istiyordu. Yıllarca üzüldü, utandı şarkıcı oluşumdan."

