Temsa'dan İrlanda, Portekiz ve İtalya'ya 65 yeni araç teslimatı

Temsa, İrlanda, Portekiz ve İtalya'ya 65 yeni araç teslimatı gerçekleştirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Temsa, yüksek teknolojiye sahip, çevreci ve kullanıcı dostu araçlarıyla global pazarda büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

İrlanda'ya 49, Sicilya'ya 6 araç teslim eden şirketin ayrıca Portekiz'e ihraç ettiği 10 araçlık filonun tamamı ise Avrupa'nın ilk elektrikli şehirler arası otobüsü olma unvanına sahip 'LD SB E'lerden oluşuyor.

Yenilikçi ürünleriyle Batı Avrupa'da da adından söz ettiren Temsa'nın Portekiz'e yaptığı teslimat, ülkeye gerçekleştirdiği ilk 'LD SB E' ihracatı olarak önem taşıyor.

Sicilya'ya bu sene yaptığı teslimatlarla birlikte Temsa, adadaki araç parkını 206 adede ulaştırarak, pazardaki güçlü konumunu korumaya devam etti. Teslim edilen 6 yeni aracın, Sicilya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Taormina'da turizm amaçlı kullanılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, şirketin üretim gücü, geniş ürün yelpazesi ve yaygın satış-servis ağıyla bugün küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu belirtti.

Otobüs üretimi ve satışındaki güçlü performanslarını artırarak sürdürdüklerini ve Temsa'nın 'tercih edilen mobilite markası' konumunu daha da sağlamlaştırdıklarını aktaran Güzel, şunları kaydetti:

'Bölgedeki öncelikli pazarlarımızda aralık ayında gerçekleştirdiğimiz bu üç önemli teslimat, Avrupa'daki büyüme kararlılığımızın açık bir göstergesi. Ayrıca, MD9 RHD modelimizin İrlanda'da midi segmentinde '2026 Yılın Otobüsü' seçildiğini de gururla paylaşmak isterim. Önümüzdeki dönemde de teslimatlarımızı hızlandırırken, Temsa'yı farklı kılan üç temel değerimizi pekiştirmeyi sürdüreceğiz. Geniş ürün gamımız, müşteri odaklı çözümlerimiz ve akıllı esnekliğimiz. Bu unsurlar ışığında küresel ayak izimizi büyütmeye ve Türkiye'nin katma değerli ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz.'